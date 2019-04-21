Президент: З Коломойським явно планують розрахуватися "ПриватБанком"

"Ми цього точно не маємо допустити"

Президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників "ПриватБанку".

"Наша команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, бо вже очевидно, що з Коломойським планують розрахуватися за підтримку на виборах поверненням "ПриватБанку". Скасування його націоналізації створить ризики для коштів десятків мільйонів вкладників-українців. Ми будемо захищати десятки мільйонів українців", – сказав глава держави, інформує "Українська правда".

Він прогнозує, що ситуація з "ПриватБанком" може спровокувати потужну кризу у відносинах України з міжнародними фінансовими організаціями і як наслідок падіння гривні.

"Ми цього точно не маємо допустити", – наголосив Порошенко.

Також, Порошенко сказав, що подзвонить своєму опоненту Володимиру Зеленському, щоб привітати його після оголошення результатів національного екзит-полу, за результатами якого Зеленський переміг Порошенка.

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.