Коломойський заявив, що не спонсорує Зеленського й Тимошенко

Бизнесмен Ігор Коломойський заперечує фінансову підтримку кандидатів у президенти шоумена Володимира Зеленського та лідера ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Коломойський, зокрема, називає Зеленського "цілком самостійним" від його впливу, повідомляє LB.ua.

"У нас із Зеленським є контрактні відносини - між телеканалом, де я є акціонером, і його продакшн-студією. Вважаю, що телевізійна група "1 + 1" дуже зацікавлена в контракті з "Кварталом" Зеленського, де він є фронтменом. Це - всі наші стосунки. У нас немає спільного бізнесу", - сказав Коломойський.

"Не може людина з більш низьким інтелектом та ерудицією впливати на більш розумного і талановитого. Тому я можу сказати, що він досить самостійний, навіть цілком самостійний", - додав бізнесмен, зазначивши, що брак політичного досвіду - не проблема.

"Зміна поколінь - це завжди болісний процес. Завжди здається, як же ми дамо "кермувати" молодим, вони ж без досвіду й нічого не зможуть зробити і варто залишити досвідчених політиків. Але результату немає", - пояснив Коломойський.

Бізнесмен наголосив, що не підтримує фінансово ні Зеленського, ні Тимошенко.

"Фінансову підтримку можете відразу відкидати. Навіть якби я хотів фінансово підтримати, то не зміг би, оскільки обмежений через заморожування активів Високим судом Лондона", - сказав Коломойський.

Говорячи про Тимошенко, бізнесмен зазначив, що "хоч вона й не належить до молодого покоління політиків, але це людина, котра, як кажуть, пройшла і Крим, і Рим, злети і падіння".

"Вона однозначно буде кращою, але потрібно давати дорогу молодим", - сказав Коломойський.

Він також анонсував свій імовірний візит в Україну.

"Я думаю про те, щоб приїхати в Україну перед першим туром або між першим і другим, щоб зробити "приємно" нашому шановному Петру Олексійовичу", - сказав Коломойський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заперечує, що він – маріонетка Ігоря Коломойського, а той заперечує, що сподівається на реванш у разі перемоги шоумена на виборах президента України.