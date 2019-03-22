Коломойський заявив, що не спонсорує Зеленського й Тимошенко
Коломойський, зокрема, називає Зеленського "цілком самостійним" від його впливу, повідомляє LB.ua.
"У нас із Зеленським є контрактні відносини - між телеканалом, де я є акціонером, і його продакшн-студією. Вважаю, що телевізійна група "1 + 1" дуже зацікавлена в контракті з "Кварталом" Зеленського, де він є фронтменом. Це - всі наші стосунки. У нас немає спільного бізнесу", - сказав Коломойський.
"Не може людина з більш низьким інтелектом та ерудицією впливати на більш розумного і талановитого. Тому я можу сказати, що він досить самостійний, навіть цілком самостійний", - додав бізнесмен, зазначивши, що брак політичного досвіду - не проблема.
"Зміна поколінь - це завжди болісний процес. Завжди здається, як же ми дамо "кермувати" молодим, вони ж без досвіду й нічого не зможуть зробити і варто залишити досвідчених політиків. Але результату немає", - пояснив Коломойський.
Бізнесмен наголосив, що не підтримує фінансово ні Зеленського, ні Тимошенко.
"Фінансову підтримку можете відразу відкидати. Навіть якби я хотів фінансово підтримати, то не зміг би, оскільки обмежений через заморожування активів Високим судом Лондона", - сказав Коломойський.
Говорячи про Тимошенко, бізнесмен зазначив, що "хоч вона й не належить до молодого покоління політиків, але це людина, котра, як кажуть, пройшла і Крим, і Рим, злети і падіння".
"Вона однозначно буде кращою, але потрібно давати дорогу молодим", - сказав Коломойський.
Він також анонсував свій імовірний візит в Україну.
"Я думаю про те, щоб приїхати в Україну перед першим туром або між першим і другим, щоб зробити "приємно" нашому шановному Петру Олексійовичу", - сказав Коломойський.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський заперечує, що він – маріонетка Ігоря Коломойського, а той заперечує, що сподівається на реванш у разі перемоги шоумена на виборах президента України.
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