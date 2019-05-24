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Коломойський зустрічався з Аваковим в день інавгурації Зеленського

Коломойський стверджує, що не перетинається з Аваковим у бізнесі й швидше за все, не буде перетинатися
Олігарх Ігор Коломойський в день інавгурації Володимира Зеленського зустрічався з главою міністерства внутрішніх справ України Арсеном Аваковим.
Коломойський зустрічався з Аваковим в день інавгурації Зеленського

Коломойський назвав зустріч з Аваковим зустріччю "старих друзів. Два роки не бачились" в інтерв’ю проекту "Чітко інтерв'ю" на "Українській правді".

На уточнююче запитання, Коломойський зазначив: "Бойова дружба. Я з Аваковим не був знайомий особисто до 2014 року, поки він не став міністром внутрішніх справ, а я губернатором".

Коломойський стверджує, що не перетинається з Аваковим у бізнесі й швидше за все, не буде перетинатися.

На питання про те, чи має намір Зеленський звільнити Авакова, Коломойський сказав: "Новий президент не має відношення до цієї посади. То які у нього можуть бути наміри в той чи інший бік, якщо він до цієї посади не має відношення?".

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Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський назвав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова найкращим міністром за останні п’ять років.

 
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24 05 2019 11:16
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