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Колони білоруської техніки помітили біля кордону з Литвою

21 лютого 2023, 17:02
Колони білоруської техніки помітили біля кордону з Литвою
Фото: з вільних джерел
Голова Комітету національної безпеки та оборони Лауринас Кашчюнас запевняє, що наразі небезпеки для його країни немає.

У Литві відреагували на повідомлення, які з'явилися вранці 21 лютого у публічному просторі, про білоруську техніку біля їхнього кордону. Там наголосили, що постійно моніторять військову активність і поки не бачать небезпеки.

Про це повідомляє інформаційне агентство LRT.

"Ми постійно моніторимо та аналізуємо військову діяльність у Білорусі. Поточна діяльність не впливає на безпекову ситуацію в Литві. Аналітики ЗС Литви відзначають, що інформація з непідтверджених джерел не завжди підтверджується", – йдеться у повідомленні. 

Голова Комітету національної безпеки та оборони Лауринас Кашчюнас також запевняє, що наразі небезпеки для його країни немає. 

"Білоруська армія боїться сунути носа в Україну, а тим більше в країну НАТО. Наші спецслужби та армія постійно відстежують та аналізують військову діяльність у Білорусі. Поточна діяльність не впливає на безпекову ситуацію в Литві. Ми спокійні, але напоготові, все під контролем", – написав він у Facebook.

Нагадаємо, вранці 21 лютого моніторинговий група "Беларускі Гаюн"  проінформувала, що у ніч проти 21 лютого колони білоруської техніки прослідували у напрямку кордону з Литвою і міста Ошмяни. Йдеться про 74 одинці техніки. За інформацією ресурсу, йдеться про 358 окремий механізований батальйон 120-ї бригади, що дислокується в мікрорайоні Уруччя, Мінськ. У Міноборони РБ заявило, що в рамках перевірки боєготовності одна з військових частин механізованого з'єднання, посилена підрозділами ППО, висунулася в призначений район.

 

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