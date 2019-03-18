Кол-центр у Харкові залякував виборців

Харківська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом залякування виборців працівниками кол-центру.

Працівники кол-центру звинувачували людей у "продажу" голосу і вимагали відмовитися від участі у виборах, повідомляє прес-служба ГУ НП у Харківській області.

"Під час дзвінків оператор стверджував, що вони нібито знають про те, що співрозмовник продав свій голос і на нього чекає 2 роки тюремного ув'язнення, якщо він піде на вибори. За словами голови громадської мережі "ОПОРА", подібні кол-центри вже виявлені у 12 областях", - йдеться в повідомленні.

Водночас у поліції уточнили, що в Харкові "працювали" 85 операторів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Винуватцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

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