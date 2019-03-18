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Кол-центр у Харкові залякував виборців

Винуватцям загрожує кримінальна відповідальність
Харківська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом залякування виборців працівниками кол-центру.
Кол-центр у Харкові залякував виборців Фото: portal.lviv.ua

Працівники кол-центру звинувачували людей у "продажу" голосу і вимагали відмовитися від участі у виборах, повідомляє прес-служба ГУ НП у Харківській області.

"Під час дзвінків оператор стверджував, що вони нібито знають про те, що співрозмовник продав свій голос і на нього чекає 2 роки тюремного ув'язнення, якщо він піде на вибори. За словами голови громадської мережі "ОПОРА", подібні кол-центри вже виявлені у 12 областях", - йдеться в повідомленні.

Водночас у поліції уточнили, що в Харкові "працювали" 85 операторів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Винуватцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

Також, Юрій Луценко пояснив, що є підкупом виборців і коли можуть затримати агітатора.

 
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18 03 2019 10:17
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