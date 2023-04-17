Коли світло переможе темряву, ви переможете – фон дер Ляєн
17 квітня 2023, 09:19
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала українців з Великоднем.
Пізно в неділю фон дер Ляєн написала привітання.
Про це вона ниписала в Twitter.
"Теплих великодніх побажань українському народу. Коли світло переможе темряву, ви переможете", - затвіттила вона.
Вона додала, що Європа підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно".
Раніше стало відомо, що прем'єр Польщі та глава Єврокомісії приїдуть до України цього місяця.