Коли світло переможе темряву, ви переможете – фон дер Ляєн

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала українців з Великоднем.

Пізно в неділю фон дер Ляєн написала привітання.

Про це вона ниписала в Twitter.

"Теплих великодніх побажань українському народу. Коли світло переможе темряву, ви переможете", - затвіттила вона.

Вона додала, що Європа підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Раніше стало відомо, що прем'єр Польщі та глава Єврокомісії приїдуть до України цього місяця.