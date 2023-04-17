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Коли світло переможе темряву, ви переможете – фон дер Ляєн

17 квітня 2023, 09:19
Коли світло переможе темряву, ви переможете – фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала українців з Великоднем.

Пізно в неділю  фон дер Ляєн написала привітання.

Про це вона ниписала в Twitter

"Теплих великодніх побажань українському народу. Коли світло переможе темряву, ви переможете", - затвіттила вона.

Вона додала, що Європа підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Раніше стало відомо, що прем'єр Польщі та глава Єврокомісії приїдуть до України цього місяця.

Урсула фон дер Ляєнголова ЄК

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