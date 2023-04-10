Прем'єр Польщі та глава Єврокомісії приїдуть до України цього місяця – ЗМІ

Візит запланований на квітень.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідають Україну незабаром.

Про це повідомляє польське видання PAP.

Видання, посилаючись на джерела в ЄС, зазначає, що польський прем'єр та глава Єврокомісії разом з президентом України Володимиром Зеленським візьмуть участь у заході, присвяченому депортації дітей.

"Захід відбудеться у квітні. Його деталі з міркувань безпеки ще не оприлюднені. Однією з головних тем розмов буде питання незаконних депортацій до росії українських дітей", - заявив співрозмовник в Євросоюзі.

Варто зазначити, що Єврокомісія у лютому оголосила про запуск разом з Польщею ініціативи про вивезення українських дітей до росії. Мета проєкту - притягнути до відповідальності винних у депортації українських дітей.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський може відвідати Німеччину у травні. Ймовірно, глава держави буде присутній на врученні премії Карла Великого.