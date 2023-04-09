Зеленський може приїхати до Німеччини у травні – Bild

Ймовірно, глава держави буде присутній на врученні премії Карла Великого.

Президент України Володимир Зеленський може відвідати Німеччину у травні.

Про це повідомляє Bild.

За даними видання, під час цьогорічної церемонії канцлер Німеччини Олаф Шольц збирається виголосити похвальну промову про українців та президента Володимира Зеленського. Планується, що Зеленський приїде до німецького Аахена особисто.

Це був би його перший офіційний візит до Німеччини з початку повномасштабного вторгнення рф. Проте, якщо українські війська розпочнуть контрнаступ, Зеленський виступить у відеоформаті.

Премія Карла Великого вручається за внесок в об'єднання Європи. Цього року премією вирішили нагородити український народ та Володимира Зеленського. У Німеччині пояснили, що українці захищають не лише власну країну, "але і Європу та європейські цінності".

Церемонія нагородження мала б відбутися у день Вознесіння Господнього (18 травня). Проте Олаф Шольц відбуде на саміт G7 в Японію. Тому вручення перенесли на вихідні перед цією датою (13-14 травня).

Bild зазначає, що премія могла б стати символом дружби між Німеччиною та Україною.

Раніше повідомлялось, що Дуда вручив Зеленському найвищу нагороду Польщі.