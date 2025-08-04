Колишні генерали Ізраїлю просять Трампа зупинити війну в Газі

Ізраїль зіткнувся зі зростаючою міжнародною ізоляцією.

Група з близько 600 відставних ізраїльських офіцерів безпеки, в тому числі колишніх керівників розвідувальних служб, звернулася до президента США Дональда Трампа з проханням чинити тиск на Ізраїль, щоб він негайно припинив війну в Газі.

Про це інформує BBC.

"Наше професійне судження полягає в тому, що Хамас більше не становить стратегічної загрози для Ізраїлю. Ваш авторитет серед переважної більшості ізраїльтян збільшує вашу здатність спрямовувати прем'єр-міністра [Беньяміна] Нетаньягу та його уряд у правильному напрямку: Закінчити війну, повернути заручників, припинити страждання", — написали вони.

Їхнє звернення з'явилося після повідомлень про те, що Нетаньягу наполягає на розширенні військових операцій в Газі, оскільки непрямі переговори про припинення вогню з Хамас зайшли в глухий кут.

У BBC додають, що остання заява провідних колишніх ізраїльських посадовців з’явилася після публікації відео двох знесилених ізраїльських заручників, які оприлюднили бойовики Хамасу та Ісламського Джихаду. Ці відео викликали широке засудження серед ізраїльських та західних лідерів.

Можливість нової ескалації в Газі може ще більше розлютити союзників Ізраїлю, які наполягають на негайному припиненні вогню, оскільки повідомлення про смерть палестинців від голоду або недоїдання викликають шок у всьому світі.

"Нетаньягу веде Ізраїль і заручників до загибелі", — цю думку в листі до Трампа висловили колишній глава Моссаду Тамір Пардо, колишній глава Шин-Бету Амі Аялон, колишній прем'єр-міністр Егуд Барак і колишній міністр оборони Моше Яалон, серед інших.

Колишні високопосадовці очолюють групу "Командири за безпеку Ізраїлю" (CIS), яка в минулому закликала уряд зосередитися на забезпеченні повернення заручників.

"Зупиніть війну в Газі! Від імені CIS, найбільшої в Ізраїлі групи колишніх генералів Цахалу і співробітників Моссаду, Шин-Бету, поліції і дипломатичного корпусу, ми закликаємо вас припинити війну в Газі. Ви зробили це в Лівані. Настав час зробити це і в Газі", — написали вони президенту США.

Але незрозуміло, який тиск, якщо такий взагалі буде, вирішить чинити Трамп на ізраїльського прем'єра. Президент США послідовно підтримує свого союзника, навіть попри те, що минулого тижня він публічно визнав, що в Газі існує "справжній голод", після того, як Нетаньягу наполягав на тому, що такого немає.