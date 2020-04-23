Колишній керівник Ferrari став водієм швидкої, щоб боротися з коронавірусом
"Аррівабене нікому про це не розповідав, але з початку пандемії він працює водієм швидкої допомоги, доставляючи пацієнтів у лікарні", - цитує відомого італійського журналіста Лео Турріні портал Euro Weekly News, зазначає "24 канал".
Водночас it.motorsport.com з посиланням на Gazzetta dello Sport повідомляє, що Аррівабене приєднався до команди реагування у містечку Мадонна-ді-Кампільйо, що в провінції Тренто.
Аррівабене начебто хоче бути корисним під час так званої "фази-2", яка повинна розпочатися в Італії 4 травня. Саме тоді повинні відбутися деякі послаблення карантину.
За інформацією ЗМІ, колишній керівник Ferrari не єдиний зі світу перегонів, хто допомагає лікарям у боротьбі з пандемією.
Керівник автоспортивного підрозділу шинної компанії Pirelli Маріо Ізола також працює на швидкій допомозі.
Станом на 23 квітня в Італії підтверджено 187 327 випадки зараження коронавірусом. 25 085 осіб померли, 54 543 особи були виписані з лікарень.
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