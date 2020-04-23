Колишній керівник Ferrari став водієм швидкої, щоб боротися з коронавірусом

Колишній керівник команди Формули-1 Ferrari Мауріціо Аррівабене допомагає у боротьбі з пандемією коронавірусу. Аррівабене став водієм швидкої допомоги в Італії.

"Аррівабене нікому про це не розповідав, але з початку пандемії він працює водієм швидкої допомоги, доставляючи пацієнтів у лікарні", - цитує відомого італійського журналіста Лео Турріні портал Euro Weekly News, зазначає "24 канал".

Водночас it.motorsport.com з посиланням на Gazzetta dello Sport повідомляє, що Аррівабене приєднався до команди реагування у містечку Мадонна-ді-Кампільйо, що в провінції Тренто.

Аррівабене начебто хоче бути корисним під час так званої "фази-2", яка повинна розпочатися в Італії 4 травня. Саме тоді повинні відбутися деякі послаблення карантину.