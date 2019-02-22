Колишній начальник карного розшуку Луцька влаштував ДТП з двома загиблими
Винуватцем аварії став колишній начальник карного розшуку Луцька.
В результаті ДТП загинули 44-річний водій Chevrolеt і його 32-річна пасажирка. Її 9-річна донька потрапила в реанімацію Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, повідомила прес-служба поліції.
За кермом автобуса "Богдан" був 58-річний житель Луцька, який не постраждав.Ще одного учасника ДТП - 45-річного водія Mercеdеs-124 - затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Затриманий - колишній поліцейський Геннадій Єпіфанович, інформує видання "Волинські новини".
Чоловік загиблої в ДТП жінки розповів, що вона з донькою їхала з Луцька в напрямку Ківерців. У селі Дачне біля підйому на міст водій зупинився, щоб пропустити зустрічний автобус і здійснити поворот ліворуч. У цей момент ззаду в машину врізався Mercedes Єпіфановича. Chevrolеt відкинуло на зустрічну смугу під автобус.
Єпіфанович працював у правоохоронних органах, у липні 2016 року він звільнився з посади начальника Управління карного розшуку УМВС України у Волинській області.
Також, у результаті дорожньо-транспортної пригоди під Лубнами у Полтавській області, що сталася ввечері 19-го лютого, помер п'ятий пасажир мікроавтобуса, а водій перебуває у реанімації.
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