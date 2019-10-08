Колишній політв'язень Стешенко розповів про тортури у ФСБ

Мешканець Харкова Олександр Стешенко, якому на цьому тижні вдалося покинути Крим після більш ніж річного ув'язнення, розповів, що його катували у ФСБ.

Він зізнався, що під тортурами був змушений оговорити невідомих йому людей, повідомляє LB.ua.

Від Стешенка вимагали зізнання у підпалі будинку підконтрольного Росії муфтія Криму Еміралі Аблаєва. Російські силовики стверджують, що нібито припинили у Криму діяльність "екстремістської групи", створеної помічником лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва Еролом Велієвим, до складу якої "окрім Велієва увійшли колишні спортсмени-боксери Стешенко і Третьяков".

"Те, що було сказано мною там - це все фантазії ФСБ. Я не підпалював цей будинок, ніколи не зустрічав ані Велієва Ерола, ані Олександра Третьякова, я обмовив цих людей. Мені говорили, кого треба назвати. Мене душили кульками, роздягали, били струмом, обливали водою, катували, примушували це сказати. Нестерпно було, довелося сказати те, що вони хотіли", - сказав Стешенко.

"У ФСБ я провів три місяці, з 24 квітня по 26 липня. Я не знаю, де знаходився, це був якийсь підвал, вогкість, лежав один матрац на підлозі, я був пристебнутий наручниками, а до наручників була пристебнута гиря вагою у 24 кілограми. Найважче було - перенести тортури, поки не записали відео, мучили кожен день", - розповів колишній політв'язень.

Нагадаємо, що Антон Кориневич провів зустріч зі Стешенком, який повернувся додому в Харків.