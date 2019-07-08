У Криму з колонії звільнили українського політв’язня Стешенка Українського політв’язня Олександра Стешенка звільнили з колонії в анексованому Криму

Антон Кориневич провів зустріч зі Стешенком, який повернувся додому в Харків.

Фото: facebook.com/anton.korynevych

Про це повідомив представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич у Facebook, йдеться в "Громадське". "Сподіваюся, що правоохоронні органи автономії, а також органи міжнародного правосуддя нададуть належну оцінку порушенням прав людини та воєнним злочинам, вчиненим представниками окупаційної влади в Криму", — додав Кориневич. За даними об’єднання родичів в’язнів Кремля, Стешенко вийшов з колонії завдяки умовно-достроковому звільненню. Читайте також: У Раді немає залу, в якому зможе збиратися фракція "Слуги народу", - Арахамія

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