У Раді немає залу, в якому зможе збиратися фракція "Слуги народу", - Арахамія
"У Трускавці я вже бачив, коли всі люди зібралися в одному залі, як це має виглядати. Ми досить швидко зрозуміли, що у Верховній Раді зараз немає взагалі зали, де може фракція збиратися, крім загального залу. Тобто, немає малого залу, який витримає нашу численність. Це перша логістична проблема", — розповів він в ефірі "Радіо НВ".
Нагадаємо, перше засідання нового складу Верховної Ради може відбутися 3 вересня.
За словами представника президента в Кабінеті міністрів, номер 17 у виборчому списку партії "Слуга народу" Андрія Геруса, перші призначення до Кабміну оголосять саме під час першого засідання парламенту.
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