У Раді немає залу, в якому зможе збиратися фракція "Слуги народу", - Арахамія Майбутній народний депутат від партії "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що у будівлі Верховної Ради України наразі немає достатнього великої зали, в якій могла б збиратися його фракція

Раніше Арахамія заявив, що одним з перших законопроектів, поданих його фракцією, буде введення кримінальної відповідальності за неперсональне голосування депутатів.

Давид Арахамія. Фото: niknews.mk.ua

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