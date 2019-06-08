Перше засідання Ради відбудеться третього вересня, - Герус
Позачергові парламентські вибори відбулися 21 липня. За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%, йдеться в "Радіо Свобода".
Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, "Слуга народу" отримує 254 місця у новому парламенті, "Опозиційна платформа" – 43, "Батьківщина" – 26, "ЄС" – 25, "Голос" – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці. Понад 300 народних депутатів пройшли до парламенту вперше.
Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.
Нагадаємо, раніше висловлювалися припущення, що перше засідання відбудеться ще в серпні.
Перше засідання Верховної Ради IX скликання відбудеться у вересні.
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