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Перше засідання Ради відбудеться третього вересня, - Герус

Перше засідання нового складу Верховної Ради може відбутися 3 вересня
За словами представника президента в Кабінеті міністрів, номер 17 у виборчому списку партії "Слуга народу" Андрія Геруса, перші призначення до Кабміну оголосять саме під час першого засідання парламенту.
Перше засідання Ради відбудеться третього вересня, - Герус Фото:pressident.gov.ua

Позачергові парламентські вибори відбулися 21 липня. За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%, йдеться в "Радіо Свобода".

Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, "Слуга народу" отримує 254 місця у новому парламенті, "Опозиційна платформа" – 43, "Батьківщина" – 26, "ЄС" – 25, "Голос" – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці. Понад 300 народних депутатів пройшли до парламенту вперше.

Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.

Нагадаємо, раніше висловлювалися припущення, що перше засідання відбудеться ще в серпні.

Перше засідання Верховної Ради IX скликання відбудеться у вересні. 

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