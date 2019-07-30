Нова Рада не встигне зібратися до 1 вересня, - Богдан

Раніше висловлювалися припущення, що перше засідання відбудеться ще в серпні

Перше засідання Верховної Ради IX скликання відбудеться у вересні.

"До 1 вересня, оскільки я юрист і розумію терміни початку роботи Верховної Ради, напевно, вона не встигне почати роботу", - сказав голова Офісу президента Андрій Богдан, повідомляє LB.ua.

За його словами, це пов'язано з кількістю судових процесів, які не дають Центрвиборчкому встановити остаточні результати виборів.

Заступник голови ЦВК Євген Радченко нещодавно заявив, що комісія зробить усе можливе, щоб підбити підсумки виборів до 5 серпня.

Нагадаємо, що замість традиційного параду на День незалежності, 24 серпня, відбудеться Хода гідності за участю президента Володимира Зеленського та українських військових.