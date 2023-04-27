Колишнього командира ПВК "Вагнер" взяли під арешт в Осло

Суд у Норвегії засудив екскомандира ПВК "Вагнер" Андрєя Мєдвєдєва до 14 днів ув'язнення за порушення громадського порядку та носіння пневматичної зброї в громадському місці.

Про це пише Reuters.

Суд міста Осло у той же час виправдав Мєдвєдєва у застосуванні насильства до поліцейських під час затримання. Про це розказав адвокат екскомандира ПВК "Вагнер" Брінюльф Ріснес.

Медведєв визнав, що чинив опір при затриманні і плювався, коли на нього одягали наручники, проте заперечував, що бив поліцейських.

Затриманий визнав себе винним у тому, що мав при собі пневматичну зброю. Інцидент стався у березні біля пабу в центрі норвезької столиці.

Раніше стало відомо, що найманці "Вагнера" тісно пов'язані з воюючими генералами Судану: рф може багато втратити.