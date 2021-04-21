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Колишнього поліцейського визнали винним у вбивстві Джорджа Флойда у США

Вирок оголосять за 8 тижнів
Суд присяжних у США визнав винним колишнього офіцера поліції Міннеаполіса Дерека Шовіна у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда, чия смерть спричинила хвилю протестів у США і світі.
Колишнього поліцейського визнали винним у вбивстві Джорджа Флойда у США Фото: yvu.com.ua

Як передає CNN, суд присяжних ухвалював своє рішення понад 10 годин упродовж двох днів, повідомляє "Громадське".

Шовіна визнали винним у вбивстві другого, третього ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня. У звинуваченні у вбивстві другого ступеня йшлося, що Шовін став коліном на Флойда, що ненавмисно спричинило смерть чоловіка, у звинуваченні у вбивстві третього ступеня говорили, що Шовін поводився з "розбещеним розумом". А у звинуваченні про ненавмисне вбивство йшлося, що "злочинна недбалість" призвела до смерті Флойда.

Суд оголосить вирок через 8 тижнів. Колишньому офіцеру може загрожувати до 40 років ув'язнення за першим звинуваченням, до 25 років - за другим і до 10 років - за третім. У штаті Міннесота рекомендують засуджувати приблизно на 12,5 років в'язниці за кожне звинувачення у вбивстві та до чотирьох років за звинуваченням у ненавмисному вбивстві. Однак обвинувачення просить суворішого вироку.

Журналісти вказують, що у Дерека Шовіна не було "очевидної реакції" на рішення присяжних. Йому також скасували заставу та відправили до державної в'язниці до оголошення вироку.

Протестувальники зібралися біля магазину Cup Foods, біля якого у травні 2020-го загинув Джордж Флойд, Міннеаполіс, 20 квітня 2021 року

Фото: AP Photo/John Minchillo

Біля будівлі суду зібралися журналісти та сотні інших людей. Зазначається, що оголошення Шовіна винним зустріли радісними криками. Також люди зібралися біля магазину у Міннеаполісі, де й загинув Джордж Флойд.

Як пише BBC, президент Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс зателефонували родині Флойда після рішення суду присяжних.

Байден запевнив, що це був лише "перший крок у боротьбі зі системним расизмом".

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21 04 2021 09:32
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