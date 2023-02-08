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Колишньому посадовцю Енергоатома оголосили підозру

08 лютого 2023, 15:04
Колишньому посадовцю Енергоатома оголосили підозру
Ексчиновинк національної енергогенерувальної компанії «Енергоатом» підозрюється у махінаціяз з продажем електроенергії.

Мова йде про колишнього генерального директора відокремленого підрозділу «Енергоатом-Трейдинг», а нині посадовця філії акціонерного товариства «Укрзалізниця», написало САП у своєу Телеграм.

Сьогодні за процесуального керівництва прокурора САП та детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому генеральному директору за заподіянні державному підприємству збитків на майже ₴94 мільйони.  

За даними САП, фігуранту інкриміноване зловживання службовим становищем, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Слідством встановлено, що у вересні 2020 року підозрюваний забезпечив переможцю аукціону з продажу електричної енергії реалізацію всього обсягу електрики за зниженою вартістю – 1120 гривень за 1 МВт г., дискримінувавши при цьому інших учасників аукціону. Унаслідок вказаних дій понад 30 компаній були позбавлені можливості придбати потрібні їм обсяги електроенергії за більшою ціною” - йдеться в пості.

Продаж електричної енергії обсягом 1 465 000 МВт.г. в зазначений спосіб завдав державному підприємству збитки на загальну суму 93,76 млн грн.

По закону передбачено: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Енергоатомпідозра

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