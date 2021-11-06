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Колишню міністерку у Німеччині позбавили наукового ступеня через плагіат у дисертації

Вона використовувала роботи інших авторів без належного цитування та посилань у своїй дисертації
Вільний університет Берліна позбавив наукового ступеня колишню міністерку у справах сімʼї, людей похилого віку, жінок і молоді Німеччини Франциску Ґіффай.
Колишню міністерку у Німеччині позбавили наукового ступеня через плагіат у дисертації Колишня міністерка у справах сімʼї, людей похилого віку, жінок і молоді Німеччини Франциска Ґіффай Фото: Franziska Giffey/Facebook

Президія університету одноголосно проголосувала за те, щоб позбавити Ґіффай ступеня доктора, оскільки у її науковій роботі знайшли плагіат, повідомляє "Громадське".

В університеті вирішили, що політикиня обманула про "самостійність її наукової роботи". Так, вона використовувала роботи інших авторів без належного цитування та посилань у своїй дисертації.

Ґіффай написала, що приймає рішення університету, однак продовжує захищати свою роботу.

"Я все ще дотримуюся своєї заяви про те, що написала роботу, подану у 2009 році, чесно і сумлінно. Я шкодую, що зробила помилки у роботі, однак вони не були спеціальними", - заявила політикиня.

Наприкінці травня Франциска Ґіффай подала у відставку з посади міністерки у справах сім'ї через звинувачення у плагіаті, які вона відкидає. Однак, як пише DW, попри скандал Ґіффай досі планує балотуватися на посаду мера Берліна у вересні цього року.

Що це за історія?

У серпні 2019 року Ґіффай пообіцяла відмовитися від міністерської посади, якщо анулюють її кандидатський ступінь, який присудив Вільний університет Берліна.

Однак спершу виш не став відкликати науковий ступінь міністерки, обмежившись попередженням. Це рішення розкритикували, після чого університет пообіцяв його переглянути.

У листопаді 2020 року Ґіффай була змушена відмовитися від наукового ступеня. Тоді ж вона заявляла, що писала дисертацію "чесно і сумлінно". Вона керувалася висновком Вільного університету, згідно з яким анулювання її наукового ступеня було б "невідповідним" погрішностям, допущеним в її роботі.

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11 06 2021 11:13
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