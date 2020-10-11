Команда Байдена готова судитись через затримку з оголошенням переможця виборів

"Судовий позов, безумовно, можливий, але є й інші варіанти, які ми розглядаємо"

Перехідна команда обраного президента США Джо Байдена розглядає можливість судового позову через затримку з визнанням перемоги демократа відповідальним федеральним відомством.

Про це заявив представник команди Байдена в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

GSA, Генерчальна адміністрація, зазвичай визнає кандидата в президенти, коли стає ясно, хто переміг на виборах, щоб можна було почати передачу влади.

Цього досі не трапилося, незважаючи на те, що в суботу американське телебачення і новинні мережі оголосили Байдена переможцем. Це сталося після того, як він отримав достатньо голосів виборників, щоб забезпечити собі президентське крісло.

В законі чітко не прописано, коли GSA має ухвалити рішення, але представники перехідної команди Байдена кажуть, що їхня перемога очевидна, а відстрочка не виправдана - навіть якщо Трамп відмовляється визнати поразку.

Представник перехідної команди Байдена повідомив журналістам, що настав час GSA підтвердити визнання обраного президента. За його словами, команда Байдена готова розглянути позов до суду, якщо це не буде зроблено.

"Судовий позов, безумовно, можливий, але є й інші варіанти, які ми розглядаємо", - сказав посадовець, який говорив на умовах анонімності.

Затримка з боку GSA позбавляє команду Байдена доступу до мільйонів доларів федерального фінансування і можливості зустрічатися з посадовими особами спецслужб та інших відомств.

Крім того, у команди немає доступу до Держдепартаменту, який зазвичай сприяє переговорам між іноземними лідерами і обраним президентом.

GSA не схвалювало початок передачі влади у 2000 році протягом п'яти тижнів, коли республіканець Джордж Буш і демократ Альберт Гор боролися за результат виборів.

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