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ПОЛІТИКА

Команда Трампа змінює підхід до війни в Україні – Financial Times

09 січня 2025, 19:31
Команда Трампа змінює підхід до війни в Україні – Financial Times
Фото: apnews.com
Один з анонімних чиновників зазначив, що команда Трампа "одержима силою".

Команда Трампа переглядає підхід до закінчення російської агресії в Україні. Європейські чиновники вже проводять обговорення цього питання з майбутньою адміністрацією США.

Про це повідомляє Financial Times.

Один з анонімних чиновників зазначив, що команда Трампа "одержима силою". За його словами, саме через це команда майбутнього президента США переглядає підхід до України.

"Уся команда одержима силою і хоче виглядати сильною, тому вони перекалібровують підхід до України", - сказав один із посадовців.

За даними видання, у команді Трампа ще не придумали, як вирішити конфлікт. Це, вочевидь, означає, що підтримка України триватиме і після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, що американські і українські чиновники вважають, що мирні переговори між Києвом та москвою можуть відбутися у першій половині поточного року.

Журналісти також зазначають, що президент США Джо Байден мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю в Римі для, ймовірно, останньої зустрічі, але пізно ввечері в середу Білий дім оголосив, що скасовує поїздку, щоб зосередитися на ліквідації лісових пожеж, що вирують у Каліфорнії.

Дональд Трампвійна в Україні

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