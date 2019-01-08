Команда Зеленського готується внести законопроект про Службу фінрозслідувань до нової Ради

Команда президента Володимира Зеленського готується до внесення на розгляд нової Верховної Ради законопроект про створення Служби фінансових розслідувань. Це буде одним з перших законопроектів, які має розглянути новий парламент.

"Вчора ми пройшлись по матеріалах, наших напрацюваннях, по основному баченню… Хочемо вийти на консенсусне рішення до початку роботи нової Верховної Ради, щоб це був один з перших внесених законів і, відповідно, проголосованих у новому парламенті", - повідомив Верланов, інформує "Громадське".

Зазначимо, що Служба фінансових розслідувань має замінити податкову міліцію. За словами Верланова, новий орган буде демілітаризованим, тобто не здійснюватиме силових функцій. Водночас головним завданням служби буде проведення аналітичної роботи.

Нагадаємо, що новий очільник ДФС Гутенко працюватиме над реформуванням митниці після ліквідації служби