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Новий очільник ДФС Гутенко працюватиме над реформуванням митниці після ліквідації служби

Новопризначений тимчасовий виконувач обов'язків Держаної фіскальної служби Денис Гутенко після її ліквідації залишиться працювати над реформою митниці
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.
Новий очільник ДФС Гутенко працюватиме над реформуванням митниці після ліквідації служби Фото: з вільних джерел

"Денис Гутенко тимчасово в.о. голови ДФС, але надалі він продовжить працювати над реформуванням митниці. Головне його завдання зараз — координувати роботу ДФС для того, щоб здійснити заходи, необхідні для завершення комплексної реформи ДФС та початку роботи Державної податкової і Державної митної служб", — йдеться у повідомленні Мінфіну, інформують в "Громадське".

У Мінфіні також зазначили, що реформа ДФС та її розділення на Податкову та Митну служби переходить у завершальну стадію, тому невдовзі ДФС припинить своє існування.

Нагадаємо, напередодні на сайті Кабінету міністрів України з'явилося розпорядження про призначення новим виконувачем обов'язків голови Державної фіскальної служби України Дениса Гутенка.

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