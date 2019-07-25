Новий очільник ДФС Гутенко працюватиме над реформуванням митниці після ліквідації служби
"Денис Гутенко тимчасово в.о. голови ДФС, але надалі він продовжить працювати над реформуванням митниці. Головне його завдання зараз — координувати роботу ДФС для того, щоб здійснити заходи, необхідні для завершення комплексної реформи ДФС та початку роботи Державної податкової і Державної митної служб", — йдеться у повідомленні Мінфіну, інформують в "Громадське".
У Мінфіні також зазначили, що реформа ДФС та її розділення на Податкову та Митну служби переходить у завершальну стадію, тому невдовзі ДФС припинить своє існування.
Нагадаємо, напередодні на сайті Кабінету міністрів України з'явилося розпорядження про призначення новим виконувачем обов'язків голови Державної фіскальної служби України Дениса Гутенка.
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