ПОЛІТИКА НОВИНИНа сайті Кабінету міністрів України з'явилося розпорядження про призначення новим виконувачем обов'язків голови Державної фіскальної служби України Дениса Гутенка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд призначив нового виконувача обовязків голови ДФС
Денис Гутенко раніше очолював департамент таргетингу та управління митними ризиками ДФС
Фото: з вільних джерел
Відповідні відомості містяться на сайті уряду.
Зазначається, що Денис Гутенко раніше очолював департамент таргетингу та управління митними ризиками ДФС. Його призначили після того, як попередній виконувач обовязків голови служби Олександр Власов написав заяву про увільнення. Це він зробив у відповідь на заклик президента України Володимира Зеленського.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський звільнив ще сімох глав районних державних адміністрацій.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 07 2019 11:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн