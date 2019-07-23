Уряд призначив нового виконувача обовязків голови ДФС

На сайті Кабінету міністрів України з'явилося розпорядження про призначення новим виконувачем обов'язків голови Державної фіскальної служби України Дениса Гутенка.

Відповідні відомості містяться на сайті уряду.

Зазначається, що Денис Гутенко раніше очолював департамент таргетингу та управління митними ризиками ДФС. Його призначили після того, як попередній виконувач обовязків голови служби Олександр Власов написав заяву про увільнення. Це він зробив у відповідь на заклик президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський звільнив ще сімох глав районних державних адміністрацій.