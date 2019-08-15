Команда Зеленського оголосила конкурс на посади голів семи РДА в різних областях

В онлайн-проєкті команди президента Володимира Зеленського LIFT відкрили конкурс на посади голів районних державних адміністрацій у Київській, Львівській, Луганській, Закарпатській, в Івано-Франківській, Житомирській і Донецькій областях.

"Ми вже провели величезну роботу для пошуків крутих фахівців у Херсонській області. Але країна сама себе не побудує, і ми знову починаємо відкритий конкурс на посади голів РДА", - повідомляє LB.ua.

Головними якостями кандидатів на посади голів РДА в команді назвали розум і цілеспрямованість. Інші вимоги в оголошенні не згадуються.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення із займаних посад голів 11 районних державних адміністрацій Львівської області: Бродівської, Буської, Жидачівської, Золочівської, Миколаївської, Перемишлянської, Радехівської, Сколівської, Сокальської, Старосамбірської та Яворівської.