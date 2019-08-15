ПОЛІТИКА НОВИНИВ онлайн-проєкті команди президента Володимира Зеленського LIFT відкрили конкурс на посади голів районних державних адміністрацій у Київській, Львівській, Луганській, Закарпатській, в Івано-Франківській, Житомирській і Донецькій областях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Команда Зеленського оголосила конкурс на посади голів семи РДА в різних областях
Кандидати повинні бути розумними і цілеспрямованими
Фото: president.gov.ua
"Ми вже провели величезну роботу для пошуків крутих фахівців у Херсонській області. Але країна сама себе не побудує, і ми знову починаємо відкритий конкурс на посади голів РДА", - повідомляє LB.ua.
Головними якостями кандидатів на посади голів РДА в команді назвали розум і цілеспрямованість. Інші вимоги в оголошенні не згадуються.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення із займаних посад голів 11 районних державних адміністрацій Львівської області: Бродівської, Буської, Жидачівської, Золочівської, Миколаївської, Перемишлянської, Радехівської, Сколівської, Сокальської, Старосамбірської та Яворівської.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 08 2019 16:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн