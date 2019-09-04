Команда Зеленського розкрила список своїх експертів
Перелік фахівців опинився в розпорядженні theБабеля:
- транспорт та інфраструктура — Володимир Шульмейстер (екс-заступник міністра інфраструктури);
- інформаційна, мовна політика, загальнополітичні питання — Олександр Харебін (колишній перший заступник голови Національної телерадіокомпанії);
- оподаткування, публічні фінанси та банківське право — Данило Гетманцев (почесний президент і керівник практики банківського та фінансового права юркомпанії Jurimex);
- екологія, правові питання — Олег Бондаренко (голова ГО "Всеукраїнська організація "Зелений фонд");
- е-government і народовладдя — Олександр Мережко (завідувач кафедри права Київського національного лінгвістичного університету);
- освіта і наука — Сергій Бабак (екс-член Нацради з питань якості вищої освіти);
- конституціоналізм, розвиток громадянського суспільства, права та обов'язки громадян — Ірина Венедіктова (член науково-консультативної ради Верховного суду);
- місцевий та регіональний розвиток — Руслан Рохов (засновник школи мерів і екс-претендент на посаду мера Хмельницького);
- юрист Hillmont Partners Вадим Галайчук.
У списку радників, як і раніше, залишаються колишні міністри фінансів Олександр Данилюк і економрозвитку та торгівлі Айварас Абромавічус, а також екс-заступник міністра юстиції Руслан Рябошапка.
Безпосередньо представниками команди "Зе!" названі спікер Дмитро Разумков, глава передвиборчого штабу Іван Баканов, ідеолог партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук, координатор Олександр Корнієнко, координатор діджитал-напрямку Михайло Федоров і представник команди Святослав Юраш.
Нагадаємо, що директор соціологічної компанії Фонд "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна заявила, що Володимир Зеленський може уникати дебатів з чинним главою держави Петром Порошенком, оскільки побоюється втратити частину виборців після того, як озвучить свої плани на посаді президента.
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