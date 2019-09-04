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Команда Зеленського розкрила список своїх експертів

Екс-керівники Мінінфраструктури та НТКУ
Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського розкрила список своїх експертів, яким журналісти можуть ставити профільні питання.
Команда Зеленського розкрила список своїх експертів Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Перелік фахівців опинився в розпорядженні theБабеля:

  • транспорт та інфраструктура — Володимир Шульмейстер (екс-заступник міністра інфраструктури);
  • інформаційна, мовна політика, загальнополітичні питання — Олександр Харебін (колишній перший заступник голови Національної телерадіокомпанії);
  • оподаткування, публічні фінанси та банківське право — Данило Гетманцев (почесний президент і керівник практики банківського та фінансового права юркомпанії Jurimex);
  • екологія, правові питання — Олег Бондаренко (голова ГО "Всеукраїнська організація "Зелений фонд");
  • е-government і народовладдя — Олександр Мережко (завідувач кафедри права Київського національного лінгвістичного університету);
  • освіта і наука — Сергій Бабак (екс-член Нацради з питань якості вищої освіти);
  • конституціоналізм, розвиток громадянського суспільства, права та обов'язки громадян — Ірина Венедіктова (член науково-консультативної ради Верховного суду);
  • місцевий та регіональний розвиток — Руслан Рохов (засновник школи мерів і екс-претендент на посаду мера Хмельницького);
  • юрист Hillmont Partners Вадим Галайчук.

У списку радників, як і раніше, залишаються колишні міністри фінансів Олександр Данилюк і економрозвитку та торгівлі Айварас Абромавічус, а також екс-заступник міністра юстиції Руслан Рябошапка.

Безпосередньо представниками команди "Зе!" названі спікер Дмитро Разумков, глава передвиборчого штабу Іван Баканов, ідеолог партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук, координатор Олександр Корнієнко, координатор діджитал-напрямку Михайло Федоров і представник команди Святослав Юраш.

Нагадаємо, що директор соціологічної компанії Фонд "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна заявила, що Володимир Зеленський може уникати дебатів з чинним главою держави Петром Порошенком, оскільки побоюється втратити частину виборців після того, як озвучить свої плани на посаді президента.

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09 04 2019 17:58
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