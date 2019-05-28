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Команда Зеленського: Соціальний ліфт відкрито!

На сайті є можливість подивитися вакансії, розповісти про себе, розповісти про ідею, поділитися продуктом та подивитися Lift-трекер
Команда президента Володимира Зеленського запустила проект Lift, який дозволить новим людям прийти у політику та втілити нові ідеї в управлінні державою.
Команда Зеленського: Соціальний ліфт відкрито!

"Соціальний ліфт відкрито!", – заявила команда Зеленського на сайті проекту.

"Станьте частиною команди, поділіться ідеєю, або презентуйте готовий продукт" – закликала вона українців.

На сайті є можливість подивитися вакансії, розповісти про себе, розповісти про ідею, поділитися продуктом та подивитися Lift-трекер.

"Lift – це проект команди Зеленського, платформа, що нарешті дасть поштовх для змін у країні: нових людей на державні та соціальні проекти, інноваційні ідеї та розробки, що сформують державу як зручний сервіс для кожного громадянина України" – йдеться в описі проекту.  

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський та його команда з 27 травня запускають онлайн проект "Ліфт", який дозволить охочим презентувати свої ідеї з діджиталізаціі держави.

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28 05 2019 09:52
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