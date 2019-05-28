Команда Зеленського: Соціальний ліфт відкрито!
"Соціальний ліфт відкрито!", – заявила команда Зеленського на сайті проекту.
"Станьте частиною команди, поділіться ідеєю, або презентуйте готовий продукт" – закликала вона українців.
На сайті є можливість подивитися вакансії, розповісти про себе, розповісти про ідею, поділитися продуктом та подивитися Lift-трекер.
"Lift – це проект команди Зеленського, платформа, що нарешті дасть поштовх для змін у країні: нових людей на державні та соціальні проекти, інноваційні ідеї та розробки, що сформують державу як зручний сервіс для кожного громадянина України" – йдеться в описі проекту.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський та його команда з 27 травня запускають онлайн проект "Ліфт", який дозволить охочим презентувати свої ідеї з діджиталізаціі держави.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент