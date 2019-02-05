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Командувач ООС: За рік Україна повернула під контроль три населені пункти

З початку операції ЗСУ повернули під контроль близько 24 кв. км території
Командувач операції Об'єднаних сил Сергій Наєв розповів, що за рік проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі українські військові звільнили три населені пункти і повернули під контроль 24 кв. км території.
Командувач ООС: За рік Україна повернула під контроль три населені пункти Фото: з вільних джерел

"Так почався новий етап збройної боротьби за свободу України, де вже Об'єднані сили, об'єднані патріотизмом, мужністю, досвідом під єдиним командуванням приступили до виконання певних завдань заради нашої перемоги... Все це відбувалося під шалену канонаду з усіх калібрів, якими російські загарбники випробовували нас на міцність. Але ми вистояли!!! Ми, Об'єднані сили, стабілізували лінію зіткнення, показали міць своєї зброї і продовжили боротьбу з ворогом", - сказав Наєв у своєму зверненні у Facebook в день річниці початку операції.

З початку операції ЗСУ повернули під контроль близько 24 кв. км території, в тому числі три населені пункти (хутір Вільний, Південне, Шуми), зазначив він.

Також було перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів майже 4 576,7 га; знищено 52 655 вибухонебезпечних предметів; відновлено 1 000 га територій у господарських цілях; вилучено з незаконного обігу 374 одиниці зброї, близько 252 кг вибухівки, понад 300 тис. боєприпасів, на користь держави вилучені матеріальні цінності, які використовувалися в незаконний спосіб, вартістю близько 274 млн гривень.

Нагадаємо, упродовж 1 травня у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів - із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння.

 
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02 05 2019 12:24
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