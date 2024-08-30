Командувач ПС ЗСУ зробив заяву на тлі катастрофи F-16

Американські спеціалісти візьмуть участь у розслідуванні.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук вважає, що потрібно ретельно розібратись, що сталось, які обставини, чия відповідальність.

Про це Олещук повідомив у Telegram-каналі.

"Ми з'ясовуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які вже беруть участь у розслідуванні причин", – йдеться в дописі.

За словами командувача ПС, інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа, адже в країні йде війна.

"Запевняю, що уже проводиться детальний аналіз, йде розслідування. Маємо ретельно розібратись, що сталось, які обставини, чия відповідальність. І це буде зроблено", – додав Олещук.

Українські військові і фахівці зі США вже ведуть спільну роботу зі з'ясування причин авіакатастрофи з винищувачем F-16, який пілотував льотчик-винищувач Олексій Месь.

Нагадаємо, що вчора, 29 серпня, стало відомо, що в Україні розбився F-16.