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Командувач ПС ЗСУ зробив заяву на тлі катастрофи F-16

30 серпня 2024, 14:57
Командувач ПС ЗСУ зробив заяву на тлі катастрофи F-16
джерело wikipedia
Американські спеціалісти візьмуть участь у розслідуванні.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук вважає, що потрібно ретельно розібратись, що сталось, які обставини, чия відповідальність.

Про це Олещук повідомив у Telegram-каналі. 

"Ми з'ясовуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які вже беруть участь у розслідуванні причин", – йдеться в дописі. 

За словами командувача ПС, інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа, адже в країні йде війна.

"Запевняю, що уже проводиться детальний аналіз, йде розслідування. Маємо ретельно розібратись, що сталось, які обставини, чия відповідальність. І це буде зроблено", – додав Олещук. 

Українські військові і фахівці зі США вже ведуть спільну роботу зі з'ясування причин авіакатастрофи з винищувачем F-16, який пілотував льотчик-винищувач Олексій Месь. 

Нагадаємо, що вчора, 29 серпня, стало відомо, що в Україні розбився F-16.

 

F-16війна в Україні

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