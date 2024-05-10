Командир "Кракена" розповів, чи готовий Харків до відбиття російського наступу – The Economist
Командир спецпідрозділу ГУР "Кракен" Костянтин Немічев вважає, що окупаційна армія росії знову спробує атакувати Харків у середині травня, але він переконаний – окупантам не вдасться підійти до міста.
Про це він розповів в інтерв’ю The Economist.
Немічев наголосив, що зараз Харків захищений набагато сильніше, ніж у лютому 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабний наступ.
"Вони можуть просунутися на кілька кілометрів углиб, але я не думаю, що вони зможуть зайти аж на 10 км", - зазначив він.
Командир спецпідрозділу "Кракен" також додав, що Харків має три лінії укріплень і повну бригаду, щоб зупинити росіян.