Командир "Кракена" розповів, чи готовий Харків до відбиття російського наступу – The Economist

Окупаційні війська росії спробують атакувати Харків.

Командир спецпідрозділу ГУР "Кракен" Костянтин Немічев вважає, що окупаційна армія росії знову спробує атакувати Харків у середині травня, але він переконаний – окупантам не вдасться підійти до міста.

Про це він розповів в інтерв’ю The Economist.

Немічев наголосив, що зараз Харків захищений набагато сильніше, ніж у лютому 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабний наступ.

"Вони можуть просунутися на кілька кілометрів углиб, але я не думаю, що вони зможуть зайти аж на 10 км", - зазначив він.

Командир спецпідрозділу "Кракен" також додав, що Харків має три лінії укріплень і повну бригаду, щоб зупинити росіян.