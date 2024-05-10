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Командир "Кракена" розповів, чи готовий Харків до відбиття російського наступу – The Economist

10 травня 2024, 11:53
Командир
Харків. / Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Окупаційні війська росії спробують атакувати Харків.

Командир спецпідрозділу ГУР "Кракен" Костянтин Немічев вважає, що окупаційна армія росії знову спробує атакувати Харків у середині травня, але він переконаний – окупантам не вдасться підійти до міста.    

Про це він розповів в інтерв’ю The Economist. 

Немічев наголосив, що зараз Харків захищений набагато сильніше, ніж у лютому 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабний наступ.

"Вони можуть просунутися на кілька кілометрів углиб, але я не думаю, що вони зможуть зайти аж на 10 км", - зазначив він.

Командир спецпідрозділу "Кракен" також додав, що Харків має три лінії укріплень і повну бригаду, щоб зупинити росіян. 

Харківконтрнаступвійна в Україніросія-агресор

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