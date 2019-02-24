Командир військової частини "погорів" на $10 тисячах

У Рівненській області полковника, командира однієї з військових частин викрито та затримано за фактом хабарництва.

Факт вимагання та одержання неправомірної вигоди було задокументовано 24 лютого.

Встановлено, що полковник вимагав та отримав від підприємця 10 тисяч доларів, які призначалися за підписання договорів про закупівлю та монтаж обладнання на території підпорядкованої військової частини.

"Правопорушника затримано під час одержання другої частини коштів у сумі 7 тис. доларів, хабар виявлено та вилучено під час проведення слідчих дій", - повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону.



Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Факт отримання першої частини хабара правоохоронцями також задокументовано.