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Командир військової частини "погорів" на $10 тисячах

Полковник вимагав гроші від підприємця
У Рівненській області полковника, командира однієї з військових частин викрито та затримано за фактом хабарництва.
Командир військової частини "погорів" на $10 тисячах Фото:Facebook

Факт вимагання та одержання неправомірної вигоди було задокументовано 24 лютого. 

Встановлено, що полковник вимагав та отримав від підприємця 10 тисяч доларів, які призначалися за підписання договорів про закупівлю та монтаж обладнання на території підпорядкованої військової частини.

"Правопорушника затримано під час одержання другої частини коштів у сумі 7 тис. доларів, хабар виявлено та вилучено під час проведення слідчих дій", повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону.


Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Факт отримання першої частини хабара  правоохоронцями також задокументовано. 

"За результатами проведення першочергових слідчих дій будуть вирішені питання щодо повідомлення офіцеру про підозру, обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади", - зазначено у повідомленні. 

Також, правоохоронці затримали на хабарі начальника управління активами та майном ПАТ "КБ "Хрещатик". Наразі тривають слідчі та процесуальні дії.

 

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24 02 2019 15:18
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