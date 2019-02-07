Командир взводу Нацгвардії побив солдата до розриву селезінки, – ДБР
У березні цього року командир взводу, будучи керівником польових занять на військовому полігоні, розташованому у Полтавському районі, через невдоволення діями своїх підлеглих військовослужбовців наніс по одному удару кулаком у область грудної клітини двом солдатам, повідомляє УП.
"Згодом, цього ж дня, одному з раніше побитих солдатів командир наніс удар в ліву частину тулуба вже ногою, чим спричинив солдату тілесні ушкодження у вигляді травми живота з розривом селезінки та внутрішньочеревною кровотечею. Травмований орган довелося видаляти хірургічним втручанням", - повідомили в ДБР.
Там додали, що, згідно висновків судово-медичної експертизи, ці травми кваліфікуються як тяжкі тілесні ушкодження.
За результатами досудового розслідування до суду скеровано обвинувальний акт щодо командира взводу у застосуванні нестатутних засобів впливу щодо підлеглого, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду, а також застосування насильства щодо підлеглого, що спричинили тяжкі наслідки, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).
Військовослужбовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
У разі доведення вини, командиру взводу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
У ДБР зазначили, що рослідування проводили слідчі теруправління, розташованого у Полтаві. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України.
Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень співробітниками поліції через смерть затриманого у відділенні поліції в Костянтинівці.
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