ДБР завело справу на поліцейських через смерть затриманого під час допиту у відділенні поліції
Інцидент стався в четвер, 27 червня, в одному із службових кабінетів Костянтинівського відділення Нацполіції в Донецькій області, повідомляє LB.ua.
"28-річний чоловік, затриманий за підозрою в скоєнні пограбування, під час допиту, будучи одягненим в наручники, вихопив у поліцейського табельну вогнепальну зброю і вистрілив в себе, в результаті чого помер", - йдеться в повідомленні.
На місце прибули слідчі Краматорського теруправління ДБР.
"Проводиться комплекс невідкладних слідчих дій для з'ясування всіх обставин інциденту і оцінки правомірності дій працівників поліції", - повідомили в ДБР.
Кримінальне провадження розслідують за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, що слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у Мелітополі Запорізької області розслідують кримінальне провадження щодо поліцейських, які обманом організовували обшуки у підприємців, а потім грабували їх.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"