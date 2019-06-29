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ДБР завело справу на поліцейських через смерть затриманого під час допиту у відділенні поліції

За версією правоохоронців, 28-річний затриманий, будучи в наручниках, вихопив у поліцейського пістолет і вистрілив у себе
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень співробітниками поліції через смерть затриманого у відділенні поліції в Костянтинівці.
ДБР завело справу на поліцейських через смерть затриманого під час допиту у відділенні поліції Фото: mvs.gov.ua

Інцидент стався в четвер, 27 червня, в одному із службових кабінетів Костянтинівського відділення Нацполіції в Донецькій області, повідомляє LB.ua.

"28-річний чоловік, затриманий за підозрою в скоєнні пограбування, під час допиту, будучи одягненим в наручники, вихопив у поліцейського табельну вогнепальну зброю і вистрілив в себе, в результаті чого помер", - йдеться в повідомленні.

На місце прибули слідчі Краматорського теруправління ДБР.

"Проводиться комплекс невідкладних слідчих дій для з'ясування всіх обставин інциденту і оцінки правомірності дій працівників поліції", - повідомили в ДБР.

Кримінальне провадження розслідують за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у Мелітополі Запорізької області розслідують кримінальне провадження щодо поліцейських, які обманом організовували обшуки у підприємців, а потім грабували їх.

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29 06 2019 16:30
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