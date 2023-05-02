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ПОЛІТИКА

Командири армії рф критикують своє керівництво, маючи намір його "скинути" – ISW

02 травня 2023, 09:23
Командири армії рф критикують своє керівництво, маючи намір його
Джерело: rbc.ua
російські блогери поскаржилися, що заступник міністра оборони генерал-полковник Юнусбек Євкуров кілька місяців тому побував на херсонському напрямку та не виконав своєї обіцянки.

Опозиційна "фракція" у Міноборони росії, ймовірно, намагається змістити вищих військових чиновників, публічно критикуючи їхні дії.

Про це йдеться у звіті ISW.

російські блогери поскаржилися, що заступник міністра оборони генерал-полковник Юнусбек Євкуров кілька місяців тому побував на херсонському напрямку та не виконав своєї обіцянки виділити окупантам від 140 до 150 катерів для захисту островів у дельті Дніпра.

Нестача плавзасобів спонукала "голову" окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо в середині квітня почати реквізувати цивільні катери для використання у військових цілях.

Критика блогерів на адресу Євкурова пішла за звільненням 27 квітня заступника міністра оборони росії на тилу генерал-полковника Михайла Мізінцева. Повідомлялося, що Мізинця було звільнено після того, як командувач Повітряно-десантних військ рф і пов'язаний з ПВК "Вагнера" генерал-полковник Михайло Теплинський проінспектував війська Північного флоту, виявивши серйозні проблеми з постачанням.

Теплинський, як повідомляється, прийняв на себе командування російськими військами на півдні України в середині квітня і, можливо, використовує своє нове призначення для звільнення чиновників Міноборони росії, мотивуючи це тим, що вони не спроможні належним чином постачати війська.

Нагадаємо, що за останні 5 місяців росія втратила в районі Бахмута понад 100 тисяч військових, в тому числі понад 20 тисяч загиблих в бою, майже половина з яких – солдати "Вагнера".

війнаокупанти

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