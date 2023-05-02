В США повідомили, скільки солдат втратила рф біля Бахмуту

В останні місяці москва зосередила своє вторгнення в Україну на Донбасі, зокрема, на місті Бахмут.

За останні 5 місяців росія втратила в районі Бахмута понад 100 тисяч військових, в тому числі понад 20 тисяч загиблих в бою, майже половина з яких – солдати "Вагнера".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі.

Він підкреслив, що у своїх висновках опирається на дані розвідки США.

"росія виснажила свої військові запаси і свої збройні сили. Лише з грудня, за нашими оцінками, рф зазнала понад 100 000 втрат, в тому числі понад 20 000 загиблих в бою, майже половина з яких - солдати Вагнера", - сказав він.

Він наголосив, що спроба рф здійснити наступ на Донбасі через Бахмут провалилася і рф не може похвалитися жодною суттєвою перемогою. Ті ж успіхи, про які говорили росіяни були досягнуті "жахливою, жахливою ціною".

Кірбі відзначив, що українські захисники продовжують утримувати місто.

Раніше повідомлялось, що росія не готова до контрнаступу України.