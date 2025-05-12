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Командири Індії і Пакистану провели переговори

12 травня 2025, 21:01
Командири Індії і Пакистану провели переговори
Фото: nowpublic.com
Відомо, що консультації вже завершилися.

В понеділок, 12 травня, воєнні чальники Індії та Пакистану, які відповідальні за організацію та проведення бойових операцій, провели переговори. 

Про це повідомило агентство ANI, посилаючись на джерела.

Відпочатку розмова планувалась опівдні, проте її перенесли на вечір за місцевим часом. Консультації завершилися, а про зміст переговорів агенція не пише. 

Делі та Ісламабад змогли досягти припинення вогню в суботу, 10 травня,  після того, як пакистанський очільник з військових операцій зв'язався телефоном зі своїм індійським колегою генерал-лейтенантом Радживом Гхаєм.

Пізніше Гхай оголосив, що коли індійські військові зафіксували порушення режиму припинення вогню з боку збройних сил Пакистану ввечері 10 травня і вранці 11 травня, він повідомив про це свого пакистанського колегу по лінії екстреного зв'язку. Збройні сили Індії вжили заходів у відповідь.

Відносини між Індією та Пакистаном загострилися після того, як 22 квітня на півночі Індії група бойовиків відкрила вогонь по людях у місці великого скупчення туристів. Загинули 26 людей. 

Індія поклала відповідальність за теракт на пакистанську сторону.

Сьогодні зранку в Індії та Пакистані повідомили, що на кордоні вперше за останні дні не було перестрілок.

 

війнаПакистанІндія

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