Командири рф заохочують страчувати українських військовополонених – ISW

російські мілблогери також часто прославляють російські звірства.

Аналітики ISW помітили збільшення страт українських військовополонених, яким потурають і які заохочують російські командири.

Про це йдеться в звіті ISW.

"Армія рф стратили 9 українських військовополонених у Курській області на тлі збільшення кількості страт українських військовополонених на всій території бойових дій", - пишуть аналітики.

Лише вчора проєкт Deepstate повідомив 13 жовтня, що російські війська стратили 9 українських військовополонених біля села Зелений Шлях Курської області 10 жовтня.

Українські оператори дронів несподівано зіткнулися з російськими військами в зоні, яку вони, ймовірно, сприйняли як ближній тил, і потрапили під вогонь рф.

Українські оператори безпілотників, маючи обмежений запас боєприпасів, були змушені здатися, і російські війська взяли їх у полон.

Дані наслідків страти свідчать про те, що російські війська роззброїли, вишикували, роздягли та розстріляли українських військовополонених – це чітко вказує на попередній характер страти.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець засудив страту 13 жовтня як серйозне порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та заявив, що повідомив щодо цього випадку в міднародні організації.

Українська прокуратура також розпочала розслідування повідомлень про страту дев'яти українських військовополонених у Курській області.

"Останнім часом ISW спостерігає збільшення кількості страт українських військовополонених російськими військами по всьому театру бойових дій, а російські командири, ймовірно, потурають, заохочують або безпосередньо віддають накази про страту українських військовополонених", - написано у звіті.

Аналітики додали, що ISW продовжує відстежувати відеозаписи та повідомлення про страти українських військовополонених російськими військовослужбовцями і спостерігає ширшу тенденцію російських зловживань проти українських військовополонених на різних ділянках фронту, які, як видається, допускаються, якщо не прямо схвалюються, окремими російськими командирами.

Аналітики додали, що російські військові блогери здебільшого прославляли страту українських військовополонених, підтверджуючи норму виправдовувати і відзначати воєнні злочини в ширшій російській ультранаціоналістичній спільноті.

"Багато російських блогерів не лише виправдовували, але й святкували страту російських військовополонених у Курській області, стверджуючи, що страти були заслуженими або що такі страти – звичайний аспект війни", - пишуть аналітики.

Разом з тим, в огляді, Інші російські блогери підкреслено закликали російських військових збільшити кількість страт українських військовополонених на всьому театрі бойових дій.

"Багато з цих російських мілблогерів мають дуже багато підписників і пов'язані з Кремлем, що дає їм відчуття влади у встановленні та зміцненні прийнятих культурних норм у російській ультранаціоналістичній спільноті", - додають спеціалісти Інституту.

"російські мілблогери часто прославляють російські звірства і жорстокість в Україні з початку повномасштабного вторгнення, і це прославляння підкреслює ширшу культуру, яка, ймовірно, заохочує систематичні страти українських військовополонених", - резюмували в ISW.