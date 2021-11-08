НОВИНИКомета Leonard наприкінці цього року пролетить на найближчій відстані до Землі, а на початку 2022-го "зачепить" своїм хвостом Венеру.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Комета Leonard наблизиться до Землі та "зачепить" хвостом Венеру
Комету Leonard буде видно на небі поруч з яскравою зіркою Арктур в сузір'ї Волопаса
Фото: GETTY
Про це пише науковець Джеймі Картер для Forbes, передає Укрінформ.
Комету C / 2021 A1 (Leonard) виявив 3 січня 2021 року астроном Грег Леонард в обсерваторії Маунт-Леммон в Арізоні. Вона досягне свого перигелію (найближчої відстані від Сонця) 3 січня 2022 року.
Як зазначається, найближче до Землі комета пролетить 12 грудня 2021 року. Вона не становитиме небезпеки для нашої планети.
Комету Leonard буде видно на небі поруч з яскравою зіркою Арктур в сузір'ї Волопаса.
Вчені прогнозують, що 18 грудня комета пролетить всього в 4,3 мільйона кілометрів від Венери. А менш ніж через два дні вона "зачепить" Венеру своїм пиловим хвостом.
Це буде перший з відомих науці випадків, коли довгоперіодична комета знаходитиметься так близько до планети, за винятком зустрічі комети C / 2013 A1 Siding Spring і Марса в 2014 році. Тоді в результаті цього на Червоній планеті утворився метеоритний дощ.
На думку астрономів, близький проліт комети біля Венери являє незначний ризик для космічних апаратів, які знаходяться на її орбіті, особливо для японського апарату Akatsuki.
Хоча вчені вважають малоймовірною можливість появи метеоритного дощу на Венері через проліт комети, вони не залишають надій краще проаналізувати пиловий слід від неї, який раніше ще не вивчали з такої близької відстані.
Як повідомлялося, наприкінці липня астрономи з обсерваторії Халікала на Гаваях за допомогою телескопа PanSTARRS виявили нову яскраву комету C / 2021 O3 (PanSTARRS). Зараз вона знаходиться в сузір'ї Пегаса і її можна буде побачити або неозброєним оком, або за допомогою бінокля на початку травня 2022 року.
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11 08 2021 12:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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