НОВИНИУ ніч з четверга на п’ятницю, 13 серпня, українці зможуть спостерігати у небі за метеорним потоком Персеїди.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ніч на п’ятницю українці побачать пік зорепаду Персеїд
Якщо ви перебуваєте в Північній півкулі і далеко від світлового забруднення, ви можете помітити близько 40 метеорів Персеїди на годину
Фото: tsn.ua
Про це повідомляє Daily Mail.
Очікується, що цьогорічний пік зорепаду Персеїди почнеться з ночі четверга й триватиме до перших годин п’ятниці, коли небо стане найтемнішим.
Сам метеорний потік часто називають найяскравішою подією року через його яскравість та активність.
Зазначається, що у попередні роки під час піку зорепаду Персеїди можна було побачити сотню метеорів на годину, проте цього року очікується близько 40.
"Якщо ви перебуваєте в Північній півкулі і далеко від світлового забруднення, ви можете помітити близько 40 метеорів Персеїди на годину", - сказали в NASA.
В американському відомстві додали, що найкращий спосіб побачити цей зорепад - знаходитись подалі від освітлених місць, будівель та дерев, або знайти місце, де відкривається краєвид на горизонті.
Як повідомлялося, у ніч на 25 липня над Норвегією спостерігали падіння метеорита.
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10 08 2021 17:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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