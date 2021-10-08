У ніч на п’ятницю українці побачать пік зорепаду Персеїд

Якщо ви перебуваєте в Північній півкулі і далеко від світлового забруднення, ви можете помітити близько 40 метеорів Персеїди на годину

У ніч з четверга на п’ятницю, 13 серпня, українці зможуть спостерігати у небі за метеорним потоком Персеїди.

Про це повідомляє Daily Mail.

Очікується, що цьогорічний пік зорепаду Персеїди почнеться з ночі четверга й триватиме до перших годин п’ятниці, коли небо стане найтемнішим.

Сам метеорний потік часто називають найяскравішою подією року через його яскравість та активність.

Зазначається, що у попередні роки під час піку зорепаду Персеїди можна було побачити сотню метеорів на годину, проте цього року очікується близько 40.

"Якщо ви перебуваєте в Північній півкулі і далеко від світлового забруднення, ви можете помітити близько 40 метеорів Персеїди на годину", - сказали в NASA.

В американському відомстві додали, що найкращий спосіб побачити цей зорепад - знаходитись подалі від освітлених місць, будівель та дерев, або знайти місце, де відкривається краєвид на горизонті.

Як повідомлялося, у ніч на 25 липня над Норвегією спостерігали падіння метеорита.