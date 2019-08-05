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Комісар, який "відмазував" від армії за €750, може сісти на п'ять років

"Ці гроші були отримані за ухилення від призову призовника на військову строкову службу"
Слідчі Державного бюро розслідувань завершили розслідування стосовно військового комісару Бердянського об’єднаного міського військового комісаріату, який вимагав хабар 750 євро.
Комісар, який "відмазував" від армії за €750, може сісти на п Фото:ДБР

"Ці гроші були отримані за ухилення від призову призовника на військову строкову службу до лав Збройних сил України та видачу йому військового квитка, тобто за вчинення дій, які безпосередньо входили до його службових обов’язків", - повідомляє прес-служба ДБР.

Вказується, що у разі доведення вини, військовому комісару загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливої державної зради та інших злочинів директора Держбюро розслідувань Романа Труби, розслідування проводить Служба безпеки України.

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08 05 2019 16:37
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