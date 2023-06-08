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ПОЛІТИКА

Комісія НАТО-Україна обговорила допомогу після підриву Каховської ГЕС

08 червня 2023, 21:03
Комісія НАТО-Україна обговорила допомогу після підриву Каховської ГЕС
Україна НАТО
Ключовим питанням стала допомога нашій країні після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Комісія НАТО-Україна провела сьогодні, 8 червня, засідання у Брюсселі.

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Як зазначають в Альянсі, засідання комісії провели під головуванням генерального секретаря Єнса Столтенберга. У ньому також в онлайн-форматі взяв участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Чиновник розповів про наслідки, які спричинив підрив Каховської ГЕС.

При цьому Столтенберг закликав союзників по НАТО оперативно надати допомогу Україні. В Альянсі зазначають, що частина країн вже надає необхідну допомогу, включаючи фільтри для води, насоси, генератори та обладнання для будівництва сховищ.

Союзникам вже передали докладний список найнагальніших потреб України після підриву Каховської ГЕС.

"Генеральний секретар наголосив на важливості негайної, середньострокової та довгострокової підтримки України, заявивши, що це буде ключовою темою зустрічей міністрів оборони країн НАТО та Контактної групи з питань оборони України наступного тижня, а також Вільнюського саміту у липні", - уточнюють в Альянсі.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок руйнування греблі в Херсонській області почало затоплювати низку населених пунктів.

Наразі на правобережній частині регіону, яка знаходиться під контролем України, триває евакуація мирного населення. При цьому найбільше постраждали ті українці, які мешкають на лівобережжі, оскільки там ворог не організував вивезення людей.

Каховська ГЕСвійна в УкраїніНАТО

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