Комісія з тарифів пояснила, навіщо розділили платіжки за газ

"Якщо порівняти платіжку з аналогічним місяцем минулого року, вона стала меншою завдяки двом чинникам: ціна газу і ціна на транспортування"

"Ми виокремили плату за обслуговування мереж, це не плата за користування. Це плата за те, щоб газ завжди був підведений, завжди був під тиском, працювала аварійна служба і техніки. Плата за обслуговування завжди була, є і буде. Ми розділили цю плату рівними частинами на 12 місяців, щоб споживач отримував менше навантаження в опалювальний період. Раніше основна частина розподілу припадала на зимові місяці, коли йде підвищення споживання природного газу. Ці суми додавалися", - сказав Тарасюк.

Плату на обслуговування мереж виокремили з платіжки на газ, а також розділили на рівномірні платежі протягом 12 місяців, щоб знизити навантаження на споживача, повідомляє "Економічна правда".

Про це на брифінгу заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Валерій Тарасюк.

"Ми виокремили плату за обслуговування мереж, це не плата за користування. Це плата за те, щоб газ завжди був підведений, завжди був під тиском, працювала аварійна служба і техніки. Плата за обслуговування завжди була, є і буде. Ми розділили цю плату рівними частинами на 12 місяців, щоб споживач отримував менше навантаження в опалювальний період. Раніше основна частина розподілу припадала на зимові місяці, коли йде підвищення споживання природного газу. Ці суми додавалися", - сказав Тарасюк.

За його словами, розділення платежів на 12 місяців дало змогу знизити кінцеву плату для споживача.

"Якщо порівняти платіжку з аналогічним місяцем минулого року, вона стала меншою завдяки двом чинникам: ціна газу і ціна на транспортування", - відзначив Тарасюк.

Також НКРЕКП ухвалила нове регуляторне рішення, відповідно до якого з березня будуть знижені тарифи на розподіл для споживачів, які не споживають газ.

"Споживачі, у яких є лише комфорка, це буде в середньому по Україні 2,8 грн, у кого є підігрів води - 8,9 грн, для приватних будинків, де ще є котел, це буде 21,9 грн. Буде мінімальна платіжка. Платити за обслуговування треба", - додав Тарасюк.

Нагадаємо, що кабмін вніс зміни до формування ціни газу для населення і ТКЕ, обмеживши її ціною на нідерландському хабі.