Кабмін вніс зміни до формування ціни газу для населення і ТКЕ, обмеживши її ціною на нідерландському хабі
Кабінет Міністрів України вніс зміни до положення про покладання спеціальних зобов'язань на ринку природного газу, обмеживши ціну його продажу НАК "Нафтогаз України" населенню і тепловикам середньоарифметичним значенням ціни газу на нідерландському хабі TTF, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Відповідні зміни закріплено в постанові уряду від 24 січня 2020 року, текст якої оприлюднено на урядовому порталі у вівторок уранці.
"З 1 січня 2020 року НАК "Нафтогаз України" здійснює продаж/постачання природного газу відповідно до пунктів 7, 8 і 11 цього Положення за цінами, що встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1-22 числа місяця постачання газу відповідно до інформації біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF та кордоні України і тариф на послуги транспортування природного газу для точки входу в Україну на міждержавному з’єднанні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною", - йдеться в документі.
У Кабміні наголошують, що з 1 січня 2020 року ціна купівлі природного газу за спецзобов'язаннями не може бути вищою за ціну її продажу відповідно до викладених вище умов плюс торговельна надбавка НАК на рівні 1,917% від цієї ціни.
Нагадаємо, що ціни на газ в Україні можуть знизитися на початку 2020 року.
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