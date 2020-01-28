Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кабмін вніс зміни до формування ціни газу для населення і ТКЕ, обмеживши її ціною на нідерландському хабі

Відповідні зміни закріплено в постанові уряду від 24 січня 2020 року
У Кабміні наголошують, що з 1 січня 2020 року ціна купівлі природного газу за спецзобов'язаннями не може бути вищою за ціну її продажу відповідно до викладених вище умов плюс торговельна надбавка НАК на рівні 1,917% від цієї ціни.
Кабмін вніс зміни до формування ціни газу для населення і ТКЕ, обмеживши її ціною на нідерландському хабі Фото: nikolaev-city.net

Кабінет Міністрів України вніс зміни до положення про покладання спеціальних зобов'язань на ринку природного газу, обмеживши ціну його продажу НАК "Нафтогаз України" населенню і тепловикам середньоарифметичним значенням ціни газу на нідерландському хабі TTF, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідні зміни закріплено в постанові уряду від 24 січня 2020 року, текст якої оприлюднено на урядовому порталі у вівторок уранці.

"З 1 січня 2020 року НАК "Нафтогаз України" здійснює продаж/постачання природного газу відповідно до пунктів 7, 8 і 11 цього Положення за цінами, що встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1-22 числа місяця постачання газу відповідно до інформації біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF та кордоні України і тариф на послуги транспортування природного газу для точки входу в Україну на міждержавному з’єднанні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною", - йдеться в документі.

У Кабміні наголошують, що з 1 січня 2020 року ціна купівлі природного газу за спецзобов'язаннями не може бути вищою за ціну її продажу відповідно до викладених вище умов плюс торговельна надбавка НАК на рівні 1,917% від цієї ціни.

Нагадаємо, що ціни на газ в Україні можуть знизитися на початку 2020 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 01 2020 10:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.