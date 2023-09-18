Кабмін звільнив шість заступників міністра оборони, включно Маляр
Кабінет міністрів України рішенням від 18 вересня звільнив із займаних посад усіх заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства.
Про це повідомив представник уряду в Раді ТарасМельничук.
Таким чином рішеннм уряду звільнені:
- Гаврилов Володимир Валеріанович з посади заступника Міністра оборони України;
- Замлинський Ростислав Теодозійович з посади заступника Міністра оборони України;
- Маляр Ганна Василівна з посади заступника Міністра оборони України;
- Шарапов Денис Олександрович з посади заступника Міністра оборони України;
- Шевченко Андрій Віталійович з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції;
- Дейнега Віталій Олегович з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Ващенко Костянтин Олександрович з посади державного секретаря Міністерства оборони України.
Таким чином на посаді в Міноборони залишився лише перший заступник міністра генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що звільнення заступників є складовою перезавантаження МОУ.
"Перезавантаження. Почали. Робимо. Працюємо в штатному режимі. Решта новин — згодом. Зараз фокус — Рамштайн", - написав він у Facebook.
Верховна Рада України нещодавно зимінила міністра оборони, призначивши на цю посаду 6 вересня Рустема Умєрова після відставки Олексія Резнікова.