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ПОЛІТИКА

Кабмін звільнив шість заступників міністра оборони, включно Маляр

18 вересня 2023, 12:27
Кабмін звільнив шість заступників міністра оборони, включно Маляр
Ганна Маляр. Міноборони
На посаді залишився лише перший заступник генерал-лейтенант Павлюк.

Кабінет міністрів України рішенням від 18 вересня звільнив із займаних посад усіх заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства.

Про це повідомив представник уряду в Раді  ТарасМельничук.

Таким чином рішеннм уряду звільнені:

  • Гаврилов Володимир Валеріанович з посади заступника Міністра оборони України;
  • Замлинський Ростислав Теодозійович з посади заступника Міністра оборони України;
  • Маляр Ганна Василівна з посади заступника Міністра оборони України;
  • Шарапов Денис Олександрович з посади заступника Міністра оборони України;
  • Шевченко Андрій Віталійович з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції;
  • Дейнега Віталій Олегович з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
  • Ващенко Костянтин Олександрович з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

Таким чином на посаді в Міноборони залишився лише перший заступник міністра генерал-лейтенант Олександр Павлюк. 

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що звільнення заступників  є складовою перезавантаження МОУ.

"Перезавантаження. Почали. Робимо. Працюємо в штатному режимі.  Решта новин — згодом. Зараз фокус — Рамштайн", - написав він у Facebook.

Верховна Рада України нещодавно зимінила міністра оборони, призначивши на цю посаду 6 вересня Рустема Умєрова після відставки Олексія Резнікова.

КабмінзвільненняМалярУмєров

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