Кабмін звільнив шість заступників міністра оборони, включно Маляр

На посаді залишився лише перший заступник генерал-лейтенант Павлюк.

Кабінет міністрів України рішенням від 18 вересня звільнив із займаних посад усіх заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства.

Про це повідомив представник уряду в Раді ТарасМельничук.

Таким чином рішеннм уряду звільнені:

Гаврилов Володимир Валеріанович з посади заступника Міністра оборони України;

Замлинський Ростислав Теодозійович з посади заступника Міністра оборони України;

Маляр Ганна Василівна з посади заступника Міністра оборони України;

Шарапов Денис Олександрович з посади заступника Міністра оборони України;

Шевченко Андрій Віталійович з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції;

Дейнега Віталій Олегович з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Ващенко Костянтин Олександрович з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

Таким чином на посаді в Міноборони залишився лише перший заступник міністра генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що звільнення заступників є складовою перезавантаження МОУ.

"Перезавантаження. Почали. Робимо. Працюємо в штатному режимі. Решта новин — згодом. Зараз фокус — Рамштайн", - написав він у Facebook.

Верховна Рада України нещодавно зимінила міністра оборони, призначивши на цю посаду 6 вересня Рустема Умєрова після відставки Олексія Резнікова.