Умєров став новим міністром оборони України

Зеленського під час голосування в Раді не було.

Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України замість Олексія Резнікова.

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Останній рік, із 7 вересня 2022 року Умєров очолював Фон державного майна України, а до того з 2019 року був депутатом Верховної Ради від партії "Голос".

До ФДМ, з липня 2022 Умєров був Головою Тимчасовою слідчою комісії з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану.

У лютому 2022 року він входив до делегації України для участі у переговорах з російською федерацією з підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки України. Також Умєров займався питаннями обмінів військовополонених, політв’язнів, дітей та цивільних, а також евакуацією цивільних з тимчасово окупованих територій.

Рустем Умєров народився в 1982 році в місті Булунгур, Самаркандської області Узбецької РСР, в сім'ї вихідців з Алушти. Його сім’я повернулась в Крим наприкінці 1980-х.

Навчався у Кримській гімназії-інтернаті для обдарованих дітей Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Криму. Згодом навчався в НТТУ "КПІ" на спеціальності "інформатика та інформаційні технології", а також отримав диплом бакалавра за спеціальністю "економіка" і магістра за спеціальністю "фінанси" у Національній академії управління.

Одружений та виховує двох дітей.

З 2020 року, будучи уже депутатом, входив до групи з розробки державної стратегії деокупації Криму та Севастополю при РНБО.