Ціни на газ в Україні можуть знизитися на початку 2020 року — Нафтогаз "Є певна вірогідність, що це може призвести до зниження ціни газу на європейському ринку, а відповідно й в Україні, яка стала повноцінною частиною європейського ринку природного газу"

У Нафтогазі вважають, що ціни на газ на європейських енергетичних ринках на початку 2020 року можуть суттєво знизитися. Це призведе до падіння цін на газ і для українських споживачів.

Фото: kvedomosti.com

Про це повідомив голова Нафтогазу Андрій Коболєв в інтервю, опублікованому на сторінці компанії 8 січня. «Були створені рекордні запаси газу. Зараз за умови продовження транзиту трейдери будуть їх продавати. Є певна вірогідність, що це може призвести до зниження ціни газу на європейському ринку, а відповідно й в Україні, яка стала повноцінною частиною європейського ринку природного газу», — повідомив Коболєв, передає "Громадське". За його словами, падіння ціни на газ стане можливим завдяки тому, що Україна та Росія змогли укласти договір щодо продовження транзиту російського газу. Водночас в укладання цього договору не вірили ані в Європі, ані в Україні. Зокрема, тому Україна також накопичила рекордні обсяги газу у своїх сховищах. Нагадаємо, що Кабінет Міністрів розпорядився про дострокову виплату "Нафтогазом України" 8,5 млрд гривень дивідендів з чистого прибутку, отриманого компанією за дев'ять місяців 2019 року.

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