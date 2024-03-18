Кабмін схвалив план реформ для отримання €50 млрд від ЄС

Уряд ухвалив план для Ukraine Facility, який є основою для надання допомоги від Євросоюзу в межах 4-річної програми загальним обсягом 50 млрд євро.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав в Telegram-каналі.

"Він є основою надання фінансової підтримки в межах програми, яка розрахована на 4 роки й має загальний обсяг 50 млрд євро.

План містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів. Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі. Крім того, у документі прописані наскрізні напрями як "зелений" перехід, цифровізація, євроінтеграція", - йдеться в дописі.

Шмигаль додав, що план розроблявся спільно з європейськими партнерами, аби посилити нашу країну та наблизити членство в ЄС. Найближчим часом ми передамо його на розгляд Єврокомісії. Завдяки реалізації реформ Плану для Ukraine Facility Україна зможе отримати близько 16 млрд євро цього року.

"Дякуємо ЄС за допомогу та солідарність", - додав український прем’єр.

Нагадаємо, що в кінці лютого Європарламент проголосував за виділення €50 млрд Україні.