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Комісія змінила правила президентських дебатів у США

Рішення було прийнято після перших дебатів на яких Трамп 71 раз перебив Байдена
Комісія з президентських дебатів у США ухвалила нові правила, за якими мікрофон одного кандидата в президенти будуть відключати під час виступу іншого.
Комісія змінила правила президентських дебатів у США Фото: EPA/UPG

Так хочуть запобігти тому, що кандидати могли постійно перебивати одне одного, повідомляє "Громадське" з посиланням на "CNN".

Ухвалили зміни через те, що перші дебати кандидатів у президенти "перетворилися у хаос", коли президент Трамп часто перебивав колишнього віцепрезидента Байдена. За підрахунками The Washington Post, за 90 хвилин дебатів Трамп 71 раз перебив свого опонента, натомість Байден встиг перебити лише 22 рази.

За новими правилами на початку кожного з шести сегментів дебатів обидвом кандидатам надаватимуть по дві хвилини, щоб відповісти на запитання. На цей час мікрофон опонента відключатимуть. Під час подальшого обговорення працюватимуть мікрофони обидвох кандидатів.

Два тури замість трьох

У США мало відбутися три тури дебатів кандидатів на посаду президента. Перший відбувся 30 вересня, а другий мав бути 15 жовтня у віртуальному форматі. У Трампа тоді підтвердили COVID-19 і комісія хотіла запобігти поширенню вірусу. Натомість президент відмовився від такого формату.

Останній тур запланований на 22 жовтня у Нешвіллі, штат Теннессі. Обидва кандидати погодилися взяти участь в останніх дебатах.

Президентські вибори у США відбудуться вже 3 листопада.

Нагадаємо, що Twitter видаляв дописи з непідтвердженим розслідуванням про Байдена

 
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20 10 2020 11:49
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