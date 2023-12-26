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Комітет парламенту Туреччини схвалив вступ Швеції в НАТО

26 грудня 2023, 19:48
Комітет парламенту Туреччини схвалив вступ Швеції в НАТО
Фото: unian.ua
Сьогодні комітет з закордонних справ парламенту Туреччини на засіданні підтримав ратифікацію протоколу про вступ Швеції в Альянс.

Про це пише агентство АР.

Після комітету генеральна асамблея Великих національних зборів має також схвалити вступ Швеції в НАТО.

Для ратифікації протоколу про вступ потрібно, щоб рішення підтримала проста більшість учасників голосування.

Поки невідомо, коли саме відбудеться це голосування.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наприкінці жовтня після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО.

 На початку місяця стало відомо, що Туреччина не поспішатиме ухвалювати вступ Швеції до НАТО.

 

ТуреччинаШвеціяНАТОКомітет парламенту Туреччини

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